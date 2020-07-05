Kanye West ABD başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Ünlü rapçi Kanye West 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Twitter hesabından adaylığını duyuran West şu ifadeleri kullandı: “Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz.”

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Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın “Arkandayım” yazarak desteğini açıkladığı paylaşım 700 binin üzerinde beğeni aldı.

West’in başkanlığı durumunda first lady olacak olan eşi Kim Kardashian da paylaşımı retweet’ledi.

West’in daha önce de ABD başkanlığına aday olmak istediği ancak başkan Trump’la tanışıp onu desteklemeye karar vererek bu hayalini 2024’e ertelediği biliniyor.