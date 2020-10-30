Kanye, eşi Kim Kardashian’a doğum gününde, kaybettiği babasının hologramını hediye etti

Yakın çevresini özel bir adaya toplayarak kutladığı 40’ıncı yaş günüyle tepkilere neden olan Kim Kardashian, eşi Kanye West’in doğum günü hediyesini açıkladı: Kaybettiği babasının hologramı.

Twitter hesabından eşinin doğum günü hediyesini paylaşan Kardashian “Hayatımda aldığım en düşünceli hediye” dedi.

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Videoyu defalarca izlediklerini ve duygusal anlar yaşadıklarını belirten Kardashian “Cennetten bir sürpriz” dediği hologramın inanılmaz detaylara sahip olduğu ve çok gerçekçi göründüğünü söyledi.

Robert Kardashian 2003 yılında kanser nedeniyle kayatını kaybetmişti.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

Baba Kardashian videoda kızının başarılarıyla ne kadar gurur duyduğunu anlatıyor. En çok da avukat olarak kendisinin mirasını sürdürmesinden etkilendiğini belirtiyor.

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Doğum günü hediyesiyle eşini mutlu eden Kanye West videoda kayınpederine kendisini övdürmeyi de ihmal etmemiş.

Robert Kardashian kızına dünyadaki ‘en en en en’ zeki adamla evlendiğini söylüyor.