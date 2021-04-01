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Yaramazlara biraz batar!

Kanuni portesi 4 milyon liraya satıldı

Kanuni Sultan Süleyman’ın, 16’ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell’ Altissimo tarafından çizilen portresi, 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Ünlü müzayede evi Sotheby’s’in komisyonu da eklendiğinde satış fiyatı yaklaşık 5 milyon lira.

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80-120 bin sterlin arasında bir rakama satılması beklenen portrenin benzerlerinden farkı, bakır levha üzerine çizilmiş olması…

Kanuni’nin bu portresi, bilinen diğer versiyonlarından daha canlı bir şekilde resmedilmiş. Ve buradaki tasvirin, 1534’te İstanbul’a giden Venedik delegasyonunun bir üyesinin Kanuni tasvirine daha uygun olduğu söyleniyor: “Siyah iri gözlü, zalim değil merhametli, yüzüne göre biraz fazla büyük kemer burunlu, uzun kızıl bıyıklı, sakalları tıraş yerine göre makasla kısa kesilmiş, uzun ince boyunlu.”

Uzmanlara göre portre, Sultan Süleyman’ın Irak’ı Sefevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı’nda papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı döneme denk düşüyor. Yani 43 yaşına…

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Aynı müzayedede Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan’ın 17’nci yüzyılda yapılmış bir portresi de beklentinin üzerinde bir fiyata ulaşarak 60 bin sterline (yaklaşık 680 bin lira) alıcı buldu.

Geçen yıl Londra’da yapılan açık artırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet’in portresini 770 bin sterline (8 milyon 700 bin lira) almştı.

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