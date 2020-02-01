Kanun taslağı hazırlandı: Yeni vergi kalemi geliyor

AKP’nin hazırladığı yerel yönetim taslağında yeni bir vergi getirilmek istendiği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yüzde 10’u oranında ‘yol ve trafik katkı payı’ tahsil edecek. Bu para belediyeler tarafından ulaşım, trafik altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu vergiyi yüzde 1’e kadar indirmeye ya da iki katına çıkarmaya yetkili olacak.

Büyükşehirlerde toplanan paylar havuza alınacak. Paranın yüzde 40’ı büyükşehirlere gönderilecek. Bunda da yüzde 90 oranında nüfus, yüzde 10 oranında da yüzölçümü kriter kabul edilecek.

Paranın geri kalan yüzde 60’ı ise yine aynı kriterlere bakılarak büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine gönderilecek.