Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay yoğun bakımda

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre üç kere kanseri yenmesinin ardından bir kez daha kansere yakalanan Tay, dün akşam Medipol Hastanesi’ne kaldırıldı. Tay’ın neden yoğun bakıma alındığı bilinmiyor.

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Hastanenin açıklamasında “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” dendi.

Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4. de yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!♥️ https://t.co/Lubl5nqRG6 — Neslican Tay (@neslicantayy) September 7, 2019

Geçen yıl tümör nedeniyle bir bacağı kesilen Tay, sosyal medya üzerinden yaşadıklarını ve kansere karşı mücadelesini anlatıyor.