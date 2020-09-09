Kanserle mücadelenin sembolü Neslican için anıt mezar yapıldı

Üç kez kanseri yenip dördüncüde yenik düşen Neslican Tay için anıt mezar yapıldı.

Fotoğraf: AA

Mücadelesi sırasında hastalara moral vererek güleryüzüyle belleklerde yer eden Neslican, 20 Eylül 2019’da, 20 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Ölümüyle tüm Türkiye’yi üzen Tay için heykeltıraş çift Hakan ve Özlem Şengönül, Balıkesir’in Marmara Adası’ndan çıkarılan mermerden anıt mezar tasarladı.

AA’nın haberine göre Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy şunları söyledi: “Neslican’ın ölümünün ardından değerli sanatçımız Haluk Levent’in Bandırma konserinin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını açıklamasının ardından kanserle mücadelesinde tüm Türkiye’ye örnek olan Neslican kızımızın anıt mezar yapımını, Marmara mermeri kullanarak yapmaya karar verdik. Sanatçımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül, gönüllü olarak anıt mezarı yaptılar.”

Aksoy, 2018’de kendisi de bir bacağını kaybeden Tay’ın, kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istinaden sembol olarak güvercin kullanıldığını anlattı.

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Ölüm yıldönmümünde kabristana konulacak

Anıtın, Tay’ın ölüm yıldönümünde memleketi Rize’deki aile kabristanına konulacağını söyleyen Aksoy şöyle devam etti: “Bu anıt mezarın, kanser hastalığıyla mücadele eden tüm hastalarımıza, Neslican’ın güçlü duruşuyla, güzel gülüşüyle verdiği mücadeleyi hatırlatarak örnek olmasını temenni ediyorum.”

Neslican Tay, hastalığın dördüncü kez nüksettiğini öğrenince, “Üç kere yendim dördüncü de de yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum” yazmıştı.