Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: Altı gözaltı

Denizli’de aralarında ‘Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’nın da bulunduğu altı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, biri kadın altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doktorlar Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan ‘Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’nda uyuşturucu satıldığını belirledi.

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Bunun üzerine şüphelileri suçüstü yakalamak için altı ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takiplerin ardından da bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Vakıf merkezi ile burayla bağlantılı, biri İzmir’de altı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, açılmayan çelik kapılar, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Vakfın kapısı ise çilingir yardımıyla açıldı.

Uyuşturucu sattığı tespit edilen biri kadın altı şüpheli gözaltına alındı. Basılan adreslerde 15 gram eroin ve iki gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Geçen mayıs ayında da ‘Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’na operasyon yapılmış, 82 paket halinde 69 gram eroin ele geçirilmişti.