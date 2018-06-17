Kanser tedavisi gören psikoterapist İskender Savaşır hayatını kaybetti

Şair, yayıncı ve psikoterapist İskender Savaşır 63 yaşında hayatını kaybetti. Savaşır, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Medyascope’ta yer alan habere göre, Savaşır hayatını kaybetti. Prof. İştar Gözaydın’la evli olan Savaşır, eşinin tutuklandığı dönem Diken için bir yazı kaleme almıştı.

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Savaşır, son yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde psikoloji ve kültür dersleri veriyordu.

Savaşır kimdir?

1955 Ankara doğumlu. Hacettepe ve California Üniversitesi’nde psikoloji, Kansas Üniversitesi’nde dilbilim eğitimi gördü. İlk şiirleri 1978 yılında Oluşum ve Türkiye Yazıları dergilerinde yayımlandı. Daha sonra yayın yönetiminde de yer aldığı Toplum ve Bilim, Zemin, Defter ve McWorld dergilerinde yazı ve şiirleri yayımlandı. Bilgisayar Ansiklopedisi ve Ero Cinsel Yaşam Ansiklopedisi’nin yayın yönetmenliğini, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’nin yayın koordinatörlüğünü yaptı. İmago ve İçgörü psikoterapi merkezlerinde psikoterapist ve eğitimci olarak çalıştı.

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Savaşır’ın Masaldan Sonra (Cumartesi, 1992), Tutku 2000 (Metis, 1995), Kelimelerin Anayurdu ve Tarihi (Metis, 2000) ve Modernliğin Vicdanı (Kanat, 2007) kitapları bulunuyor.