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Yaramazlara biraz batar!

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’nde oturan, iki çocuk babası Rıza Karıncalı, çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gören Karıncalı yaşamını yitirdi. Karıncalı’nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

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Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi’nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi. Nursel Karıncalı’nın cenazesi, babasının defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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