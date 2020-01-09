Kanser tanısı konulan kadın iki memesi birden alınmadan önce parti verdi

Kanser tanısı konulan, yaşları yedinin altında dört erkek çocuk annesi İskoç Lynsey Ritchie’nin (43) doktorları iki memesinin de alınması gerektiğini söyledi. Kendini bırakmak yerine psikolojisini sağlam tutup süreçten manevi anlamda en az hasarla çıkmayı hedefleyen Ritchie, ameliyat öncesinde ‘memelerine veda partisi’ verdi!

Fotoğraflar: Facebook

20 Aralık’taki ikili mastektomiden (memenin cerrahi müdahaleyle alınması) birkaç gün önce verdiği partiye tüm sevdiklerini davet eden Ritchie’nin ikramı da günün anlam ve önemine uygundu: Meme şeklinde bir pasta, meme ucu şeklinde kurabiyeler. Ağlayıp üzülmektense kutlama yapmayı tercih eden Ritchie, ailesi ve dostlarıyla güzel bir gün geçirdi.

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BBC Radio’ya konuşan Ritchie, geçen yıl haziran ayında kanser tanısı konulduğunda en küçük oğlunu emzirdiğini belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımın hepsini en az bir yıl emzirdim. Hatta artan sütümü sütü olmayan annelere ve annesi olmayan bebeklere bağışladım. Yani memelerim çok işe yaradı bu hayatta. Bana yaşattıkları güzellikler için veda niteliğinde olsun diye hem de moralimi yüksek tutacağımın göstergesi olarak parti vermek istedim.”

Eşinin, yaşadıkları Falkirk’ten uzakta görev yapan bir asker olduğunu anlatan Ritchie, “Neyse ki teşhis konulunca yanıma gelmesine izin verdiler. Ameliyat öncesinde 15 seans kemoterapi gördüm. Kemoterapiler biter bitmez de ameliyat günü kararlaştırıldı. Biz de o arada parti organizasyonu yaptık” dedi.

Ameliyat olma konusunda bir an bile tereddüt etmediğini anlatan Ritchie, “Doktor kanser olduğumu söyler söylemez ‘İkisini de alın’ dedim” dedi.

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Arada bir morali bozulsa da kendisine ‘üzülmek, kederlenmek için’ 10 dakika süre verdiğini söyleyen Ritchie, sonra hemen toparlandığını, günlük yaşamındaki sorumluluklarını aksatmamaya çalıştığını belirterek olumlu yaklaşımın iyileşme sürecine katkı sağladığının altını çizdi.

Ameliyatı başarılı geçen ve evde dinlenen Richie, çocukları ve eşiyle kaliteli zaman geçirmek için elinden geleni yaptığını belirterek şöyle devam etti: “Asla negatif olmadım. Olsam işleri zorlaştırmaktan başka bir işe yaramazdı. Ameliyat öncesi verdiğim parti de moral kaynağı ve güzel bir anı oldu. Zor biliyorum ama meme kanseri olan tüm kadınlara güçlü olmalarını ve kendilerini bırakmamlarını tavsiye ediyorum.”