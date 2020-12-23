‘Kanser nedeniyle ölmek üzereyim’ diye yalan söyleyerek hayalindeki düğün için para toplayan kadına beş ay hapis cezası

Britanya’da, kanser hastası ve ölmek üzere olduğunu söyleyerek hayalindeki düğünü yapmak için 8 bin 500 sterlin (86 bin 983 lira) yardım toplayan kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Beş ay hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: BBC

Cheshire bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Toni Standen, Chester Kraliyet Mahkemesi’nde, kanser tedavisi gördüğü konusunda inandırıcı olmak için saçlarını kazıttığını, yerel gazetelere röportaj verdiğini itiraf etti.

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Standen, Haziran 2015’te arkadaşları Ashlea Rowson ve Jennifer Douglas’a vajina kanseri olduğunu, doktorlarının kurtulma şansı olmadığını söylediğini anlattı ve onları ‘tedavi sürecinin ayrıntılarıyla ilgili’ sık sık bilgilendirdi.

Bu süreçte Standen’ın babası ‘gerçekten’ kansere yakalandı ve arkadaşlarına, “Babam ölmeden benim düğünümü görsün istiyorum. Benim de ölmeden hayalim gerçekleşmiş olur” dedi.

Arkadaşları, GoFundMe’de sayfa açıp düğün için para toplamasına yardımcı oldu. Sayfa açılınca yerel basın da Standen’a sayfalarında yer verdi. Standen, toplanan parayı düğün ve balayı için harcadı.

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Arkadaşları düğün sonrasında şüphelendi ve Standen yalan söylediğini itiraf etti. Standen’ın itiraf konuşmasını kaydeden arkadaşları güvenlerini sarstığını, iyi niyetlerini istismar ettiğini belirterek ona dava açtı.

Mahkemenin hakimi Nicholas Sanders kararını açıklarken şunları söyledi: “Söylediğin yalanla yetinmeyip toplumun semptasini kazanmak, destek sağlamak için basına konuşmuşsun. Sadece arkadaşlarını değil toplumu da kandırmışsın. Toplumdaki dürüst her birey senin davranış biçiminden utanır.”

Standen’a beş ay hapis cezası veren hakim toplanan paranın 2 bin sterlinini (20 bin 466 lira) de iade etmesini talep etti.