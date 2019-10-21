Kanser hastasının acil ilacı AİHM’den geldi

KEMAL GÖKTAŞ

Yerel mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından talepleri reddedilen akciğer kanseri hastasının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), SGK’nın aylık 43 bin lira tutan ilaç masrafını karşılaması gerektiğine karar verdi. AİHM durumun aciliyeti nedeniyle başvuruya ilişkin kararını sadece iki gün içinde verdi.

SGK karşılamadı

A.A. isimli hastaya 25 Ocak 2019 tarihinde akciğer kanseri tanısı konuldu. A.A.’nın tedavisini yürüten hekim, tedavide bir immunoterapi ilacı olan ‘pembrolizumab’ (ticari adıyla ‘Keytruda’) adlı ilacın kullanılmasını önerdi. Hekim bu amaçla ilacın endikasyon dışında kullanımına izin verilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvurdu. Başvuru bir gün sonra olumlu sonuçlandı ve A.A.’nın tedavisinde ‘pembrolizumab’ adlı ilacın kullanımına uygunluk onayı verildi.

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Buna rağmen SGK, 21 günde bir kere uygulanmak üzere iki kutudan oluşan, bir kürünün bedeli 30 bin lira (aylık 42 bin 915 lira) olan ilacın bedelinin karşılanmayacağını bildirdi. Bunun üzerine A.A., ilaca ait bedellerin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması istemiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde durumun hayati önemde olduğu belirtilerek SGK’nın hemen ödeme yapması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi de istendi. İzmir İş Mahkemesi, Nisan 2019’da ihtiyati tedbir isteminin kabulüne ve ilacın bedelinin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Mahkeme kararları

Bu mahkeme kararından sonra hasta ilacı 10 kür kullandı ve aralıklarla çekilen görüntüleme raporlarında başvurucunun ilaç tedavisine yanıt verdiği ve kimi metastazların hızla gerilediği tespit edildi. Buna rağmen SGK, mahkeme kararına itiraz etti. Sonrasında ilk derece mahkemesi bu itirazı reddetti. SGK bunun ardından karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10’uncu Hukuk Dairesi 11 Eylül’de ihtiyati tedbir kararını kaldırdı ve hasta ilaca erişim hakkından yoksun bırakıldı.

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Bu karara karşı, AYM’ye başvuran A.A.’nın avukatı Ali Samsum, AYM’nin karar vermemesi üzerine 18 gün sonra AİHM’e başvurdu. Başvuruda ‘ilacın maliyetinin oldukça yüksek olması nedeniyle başvurucunun tedarik edemeyeceği ve önerilen tedaviye erişememesi nedeniyle telafisi imkansız zararlara uğrayabileceği’ belirtildi.

Başvuruda, tedaviden sorumlu hekim tarafından söz konusu ilacın mutlaka kullanılması gerektiği ve başvurucunun da tedaviye yanıt verdiği anlatıldı. Aynı zamanda, ilacın ‘kesinti yapılmaksızın’ SGK tarafından karşılanması için geçici tedbir kararı verilmesi ve nihai olarak da Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’nin ikinci maddesi bağlamında ‘sağlıklı yaşama hakkının’ ihlal edildiğine karar verilmesi istendi.

AYM reddetti, AİHM kabul etti

AİHM başvuruya ilişkin kararını açıklamadan, 2 Ekim 2019’de AYM başvurucuya ‘tedbir talebinin reddedildiğine’ ilişkin bir yazı gönderdi. AİHM ise A.A.’nın avukatı Ali Samsum’un yaptığı başvurudan yalnızca iki gün sonra geçeci tedbir talebini kabul etti ve ilacın karşılanması gerektiğine karar verdi.

Bu karar sayesinde başvurucu bir sonraki kürünü de finanse ettirme hakkına yeniden kavuşmuş oldu.