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Yaramazlara biraz batar!

Kanser hastasına kol dokusundan dil yaptılar

Geçen yıl nisan ayında dil kanseri tanısı konulan Britanyalı Rebecca Patterson’ın (39) doktorları, sol kolundan aldıkları dokuyla dilinin kanserli olan kısmını ‘yeniledi’.

Fotoğraflar: Press Association

Nişanlandıktan kısa bir süre sonra kanser olduğunu öğrenen Patterson, “Dünyam başıma yıkıldı. Ama doktorlarım bir çare buldu. Çok zor bir süreç geçirdim ama şimdi iyiyim” dedi.

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Nottingham kentindeki Queen’s Medical Centre’daki doktorlar, 11.5 saat süren ameliyatla Patterson’un dilinin kanserli hücre olan kısmını aldı. Yerine, sol kolundan aldıkları deri dokusu, atardamar ile boynundan aldıkları lenf bezesinden geliştirdikleri ‘yeni dili’ koydu.

Ameliyat sonrasında uzun süren bir iyileşme süreci geçiren Patterson, “Hastanedeki ilk günlerde konuşmakta güçlük çekiyordum. Her şeyi püre halinde yiyordum. Taburcu olunca evde de uzun süre normal hayata dönmekte zorlandım” dedi.

En büyük korkusunun hastalığının nüksetmesi olduğunu söyleyen Patterson, psikolojik destek aldığını ve tamamen olmasa da korkuyu belirli ölçüde yendiğini anlattı.

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Yaz başında evlenen Patterson en büyük destekçilerinden birinin ise eşi Craig olduğunu söyledi.

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