Kanser hastası mahkuma yanıt: Nefes alıyorsun, serbest kalman için neden yok

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Hakkında yapılan haberler sonrası oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle tedavi için hastaneye götürülen kanser hastası mahkum Seyhan Demir’e cezaevi yönetimi, “Nefes alıyorsun, serbest bırakılman için bir neden yok” dedi.

Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde, 13 Aralık 2017’de kalp krizi geçiren ve ring aracıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren yazar Murat Saat ile Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan yüzde 96 ağır özür raporu bulunan hasta tutuklu Celal Şeker’in yaşamını yitirmesinin ardından gözler yeniden cezaevlerindeki hasta tutuklulara çevrildi.

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Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, hakkında çıkan haberler nedeniyle kızının hastaneye kaldırıldığını aktaran anne Cüveyra Demir, cezaevi yönetiminin hastaneden getirilen kızının “Nefes alıp veriyorsun, yürüyorsun, haber de yaptırıyorsun… Durumun iyi, çıkman için herhangi bir sebep yok” diyerek alay ettiklerini kendisine aktardığını söyledi.

‘Tabutu cezaevinden çıkarılsın istiyorlar’

Anne Demir, kızı Seyhan Demir’in telefonda aktardıklarını şöyle anlattı: “Durumumun haber olmasından sonra iki kez beni hastaneye götürdüler. Cezaevi yönetimi bana ‘Elin ayağın tutuyor, düşünebiliyorsun senin serbest bırakılman için bir neden görülmüyor. Sadece ağzında dişlerde kist var. Başka sıkıntın yok’ dedi. Benim lösemi olmamı dikkate bile almıyorlar. Şu anda da gün geçtikçe eriyorum. Hem genel hastalığımdan hem de ağzımda oluşan kistten dolayı yemek yiyemiyorum. Bazen dişimin ağrısından bayılacak duruma geliyorum. Benim gibi birinin bu şartlarda cezaevinde kalması doğru değil ama içeride tutuyorlar.”

Anne Demir, kanser hastası olan kızının Celal Şeker ve Murat Saat gibi tabutunun cezaevinden çıkarılmasının istendiğini belirterek, cezaevindeki hasta tutuklularla dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

‘Örgüt üyeliği’ iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının onanması üzerine kanser hastası olmasına rağmen tutuklanan Demir, tutuklu bulunduğu 25 Kasım 2015 tarihinden bu yana cezaevinde kalıyor. Cezaevi koşullarında tedavi olamayan Demir için ‘denetimli serbestlik’ talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan sekiz başvuru reddedildi.