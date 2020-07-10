Kanser hastası çiftin yataklarını yanaştırıp son kez el ele tutuşmalarını sağlayan hemşireye teşekkür mektubu

Britanya’daki bir hemşire, kanser hastası bir yaşlı çifti taburcu etmeden önce, “Birbirlerini son kez görüyor olabilirler” düşüncesiyle yataklarını yanaştırıp el ele tutuşmalarını sağladı. Bu, ikilinin son el ele tutuşması oldu. Çiftin oğulları hemşireye teşekkür mektubu yolladı.

Fotoğraflar: Queens Hospital

92 yaşındaki John Wilson ve 88 yaşındaki eşi Marjorie’ye mayıs ayında kanser teşhisi konuldu. İkisininki de ileri safhadaydı. Bir süre Straffordshire bölgesindeki Queen’s Hospital’da tedavi gördüler. Haziran başında ikilinin taburcu edilmesi kararlaştırıldı.

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Çift, hastaneden ayrılmadan önce, birinin bakım evinde yaşadığını ve ikisinin de günlerinin sayılı olduğunu bilen hemşire Emma Barker, yataklarını birleştirdi. 62 yıllık evli çiftin vedalaşırcasına el ele tutuştukları anın fotoğrafını çekti. Bu, birlikte son fotoğrafları oldu.

Marjorie Wilson bakım evine döndü; John Wilson ise 15 Haziran’da evinde hayatını kaybetti.

Barker şunları söyledi: “60 yılı aşkın süre evli olmayı hayal bile edemiyorum. Taburcu edeceğimiz gün birbirlerini son kez gördüklerini biliyordum. O nedenle en azından vedalaşsınlar, birkaç dakika süreyle el ele tutuşsunlar istedim. Fotoğrafı gören herkes ağladı.“

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Çiftin oğulları Kurt Wilson ise hastaneye mektup yollayarak, “Hemşire Emma’ya minnetimi ifade edecek söz bulamyorum. Bu fotoğraf ailem için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Barker, insanlarla içten gelerek, şefkatle ilgilenmek ve bu tür anları yaşamak için hemşire olunması gerektiğinin altını çizdi.