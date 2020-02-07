Kanser hastalarına umut veren akıllı ilaç kararı: SGK bedelini tedbiren ödeyecek

Akciğer kanseri Vahip Aslan, akıllı ilacın ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeyince hukuk mücadelesi başlattı. Mahkeme ara kararla bir aylık kullanımı 40 bin lirayı bulan ilacın ücretinin SGK tarafından ‘tedbiren’ ödenmesine karar verdi. Emsal oluşturulabilecek kararla hasta dava sonuna kadar ilacı ücretsiz temin edebilecek.

Vahip Aslan (Fotoğraf: DHA)

Bursa’da yaşayan ve uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Vahip Aslan (59), 13 kür kemoterapi aldıktan sonra tümörde gerileme görmeyen doktorlar tarafından akıllı ilaç tedavisine yönlendirildi. Akıllı ilaçların SGK ödemesi kapsamında olmadığını öğrenen işçi emeklisi Aslan da aylık kullanımı 40 bin lira olan ilacı alacak maddi olanaklara sahip olmadığı için hukuk mücadelesi başlattı.

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Araştırma sonucunda vücutta tahribat yapmayan, sadece kanserli hücrelere saldıran akıllı ilaçları, SGK’nın sadece hastanede yatan hastalar için ödediği, evinde tedavi görenlere ödeme yapmadığı belirlendi. Bunun üzerine avukatlar Tuğşad Şerif Özdemirel ile Mehmet Cangül aracılığıyla SGK’ya karşı Bursa 6’ncı İş Mahkemesi’ne açılan davada, Anayasa’daki ‘yaşam hakkı’, ‘eşitlik’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir’ maddelerine dikkat çekildi.

Dava sonuçlanana kadar ilaçları ücretsiz alacak

Hastanın sağlık durumunun kötü olduğunu doktor raporlarıyla gören mahkeme heyeti üç hafta gibi kısa sürede alınan ara kararla SGK’nın bu ilaca ‘tedbiren’ ödeme yapmasına hükmetti. Yaşam hakkının kutsallığı, hastanın maddi durumu ve sosyal devlet ilkesini göz önünde bulunduran mahkeme, SGK’nın bu uygulamasının Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğine işaret ederek, dava sonuçlanana kadar hastanın ilaçlara ücretsiz ulaşmasının önünü açtı.

Davayı kaybederse faiziyle geri ödeyecek

Aylık 40 bin lira ücreti olan ilaçları mahkeme kararıyla bu hafta eczanelerden temin edecek olan Vahip Aslan, böylelikle tedavisine başlayabilecek. Tedbiren verilen ara kararla sevinen kanser hastası Aslan, SGK’ya açtığı dava sonuçlanana kadar bu ilaçları ücretsiz almaya devam edecek. Davanın nihai olarak kazanılması durumunda SGK bu ilacı ya ödeme listesine alacak ya da mahkemeye başvuran tüm hastaların ‘tedbiren ödeme’ talebine olumlu yanıt verecek. Davanın kaybedilmesi durumunda ise hasta SGK’ya ilaç bedelini faiziyle iade edecek.

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Avukat Tuğşad Şerif Özdemirel davayla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamızın durumunun aciliyeti vardı. Öncelikle uzman bir onkologdan ilaçların faydalı olduğuna dair bir rapor alarak işe başladık. Müvekkilin tedavi evrakları, bunun yanında müvekkilin maddi durumunun bu ilaçları karşılamadığına dair evrakları toplayarak SGK’nın müvekkilin ilaçlarını ödememe iptaline dair bir dava açtık. Akciğer kanseri hastalığı artık ilerlemiş seviyede; ilaçları acilen temin edilebilmesi amacıyla davayla beraber ihtiyadi tedbir kararında bulunduk. Mahkemede emsal bir karar vererek müvekkilin bu ilaçları dava boyunca SGK’dan ücretsiz temin edilmesine karar verdi. Bu kararın emsal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birçok kanser hastası ilaç bekliyor. Onlara bir umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Bu ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesine alınmasının yolunu açmış olduk.”