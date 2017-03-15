Kanlı ishal teşhisiyle gözlem altına alınan ‘Kuyu’ hayati tehlikeyi atlattı

Sondaj kuyusunda 10 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarılan yavru köpek ‘Kuyu’, kanlı ishal teşhisiyle gözlem altına alındı. Kuyu’nun bir haftalık tedavinin ardından yavaş yavaş kilo almaya başladığı ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Beykoz’da 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ‘Kuyu’, 10 gün sonra yılan yakalama aparatıyla kurtarılmıştı.

Veteriner kontrolüne giren ‘Kuyu’nun beden ve ruh sağlığının gayet iyi olduğu açıklanmıştı.

‘Kuyu’yla ilgili bilgi veren İstanbul büyükşehir belediyesi veteriner hekimi Büşra İnal Günay, “Kuyu yaklaşık 1 hafta önce durgunluk ve iştahsızlık şikayetiyle hastanemize geldi. Durumu ciddiydi. Yapılan tetkikler ve testler sonucu ‘Parvoviral Enterit’ denilen, halk arasında kanlı ishal olarak bilinen bir hastalığa yakalandı. Tedavisini yaptık ve devam ediyoruz. Şu an kusması ve ishali kesildi, gayet iyi. Hayati tehlikeyi atlattığını düşünüyoruz” dedi.

‘Kuyu’nun taburcu olup olmayacağının birkaç gün içinde netleşeceğini belirten Günay, yavru köpeğin hastalığı başka hayvanlardan ya da 10 gün mahsur kaldığı kuyudan kapmış olabileceğini aktardı.

‘Şaibeyi kendileri yarattı biz değil’

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) İstanbul Temsilcisi Barış Şengün ise ‘Kuyu’yu karantinada olduğu için kendisine göstermediklerini ve bilgi alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Şengün şöyle konuştu: “Aşı protokolü tamamlanmamış bir hayvanın bir bakımevine girmesi demek hastalık kapması demektir. Bütün tereddüdümüz buydu. Bir türlü bize açıklayıcı bilgi vermediler. Dün bandaj sağ bacağında şimdi sol bacağında, karantinada dedikleri hayvanı şimdi öpüyorlar. Dün karantinadaydı, bugün 30 kişi içeri girdi. Bu nasıl karantinadır. Şaibeyi kendileri yarattı, biz değil.”

‘Kuyu’nun itfaiyeye geri verilmemesini istediklerini belirten Şengün, ‘Kuyu’yu daha iyi şartları olan bir yere sahiplendirmek istediklerini belirtti.