Kangallar için koruma merkezi: Yılda 400 safkan kangal yetiştirilecek

‘Anadolu aslanı’ lakabıyla da bilinen, Sivas’ta yetiştirilen kangal köpekleri için üretim, eğitim ve koruma merkezi kurulacak. 43 dönümlük bir arazi üzerinde planlanan merkezde genetiği koruma altına alınarak her yıl tescilli 400 safkan kangal yetiştirilmesi hedefleniyor. Merkezin 2021’de açılması planlanıyor.

Fotoğraf: AA

7 milyon liralık proje başta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) olmak üzere, Cumhuriyet Üniversitesi, sanayi ve orman bakanlıklarına bağlı birimler ve il özel idaresince yürütülecek.

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Merkezde yetiştirilen kangallar, çiple takip edilecek. Deri altına yerleştirilecek çiplerde, kangalların doğum tarihi, anne ve babasının ismi, ne tür hastalıklar geçirdikleri gibi bilgiler yer alacak. Kaybolmaları halinde bu çip sayesinde bulunacak.

Kimlik kartları

Merkezde kangalların soyağaçları çıkarılacak. Her köpeğin bir kimlik kartı olacak. Böylece kangal köpeğinin ırkı ve bu ırkın saflığının muhafazası, kontrolü ve raporlanması sağlanacak.

Genetik çeşitliliğe yönelik çalışmalar da yapılacak. Araştırma yapmak isteyen akademisyenlere uzun vadeli gözlem olanakları sağlanacak.

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Veteriner hizmetleri de verecek merkezde, uluslararası gösteriler düzenlenecek.

Şehir turizmine de katkı sağlaması beklenen merkezde yavru satışları ve diğer gelirlerle birlikte merkezin finansal sürdürülebilirliği sağlanacak. İlk etapta veteriner, laborant, uzman köpek bakıcısı gibi görevleri üstlenecek 13 kişi istihdam edilecek.

80 köpek kapasiteli merkezde, 60 damızlık kangalın 20’sini erkekler, 60’ını dişiler oluşturacak.

Yavru köpekler, ikinci aylarını doldurduktan itibaren web sitesi üzerinden sahiplendirilecek.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, kangalların sürü yönetimi konusunda dünyada bilinen en başarılı tür olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Biz bu merkez sayesinde küçükbaş hayvancılığı da bir nevi desteklemiş olacağız. Katalizör olacağız. Burada yetiştirilen kangal köpekleri küçükbaş sürülerde sürü yönetiminde çiftçilerimize en büyük desteği sağlayacak.”

Ölümler engellenecek

Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak da, 30 yıl veteriner olarak kangallar üzerinde çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu: “Yaptığımız gözlemlere göre her doğumda yüzde 80’e varan ölümler olabiliyor. Özellikle, yavrulara gerekli aşıların yapılmamasına bağlı ölümler en büyük problemlerden biri. Bu proje sayesinde bütün köpeklerin aşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.”