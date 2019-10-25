Kandilli Rasathanesi: Yağış almazsa İstanbul’un 176 günlük su stoğu kaldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’da 23 Ekim itibarıyla barajların doluluk oranının yüzde 43,51’e gerilediğini belirterek yağışlar ortalamanın altında devam ederse İstanbul’un 176 günlük su stoku kaldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

BirGün’ün haberine göre önümüzdeki dönemin de kurak geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Tek şöyle konuştu: “İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44’ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul’un 176 günlük su stoku bulunuyor.”

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Yağış oranlarının ortalamanın altında olduğunu söyleyen Tek şöyle devam etti: “Örneğin Eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık yedi kilogram olarak düştü. Yani yağışlar yedide bir oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor.”

Tek, altı ay boyunca yağışların ortalamanın altında devam edebileceğini belirterek tasarruf uyarısı yaptı: “Su tasarrufuna şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki Ağustos ayına geldiğimizde ciddi bir su problemi yaşayabiliriz” dedi.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları ise şöyle:

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