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Kandilli Rasathanesi: Bodrum’da 10 cm’lik tsunami dalgaları oluştu

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Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrum’da 10 cm’lik tsunami dalgası ölçüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin yazılı açıklamasında şu bilgiler aktarıldı: “Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. UNESCO/Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu çatısı altında bölgesel Tsunami Hizmet Sağlayıcı olarak görev yapan merkezimiz deprem sonrasında AFAD’a ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara bölgede tsunami olabileceğine dair tehlike mesajını iletmiş olup gözlem ve değerlendirmelerine devam etmektedir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir.”

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Tsunami sonrası şu görüntüler kaydedildi:


Bir diğer videoda ise şunlar kaydedildi:

Depremde Türkiye’de 80’in üzerinde kişi yaralanırken, Kos Adasında da biri Türk diğeri İsveçli iki kişi hayatını kaybetmişti. Gümbet İnceburun’da oluşan tsunamide balıkçı tekneleri ve araçlar sürüklenmişti.

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