Kandilli müdürü: Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen Marmara depremine ilişkin “Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz” dedi.

Dün saat 13:59’da meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Özener, “Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu” dedi.

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5.7 ve 4.7 depremlerinin olduğu yerin ana fayın kuzeyinde olduğunun altını çizen Özener şöyle devam etti: “Bundan sonra olan depremler güneye doğuya doğru ilerlemiş. 4.4 şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görebiliyoruz… Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Deprem için herkes tarafından alınabilecek önlemler var. “

Depremin büyüklüğü ve zamanının kamuoyu önünde tartışılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Özener şunları söyledi: “Bir enerji yaklaşıyor ancak depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla her zaman deprem olacakmış gibi önlem almamız gerekiyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz. Beklenen Marmara depreminin 7’nin üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek.”