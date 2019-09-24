Kandilli: İstanbul’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Saat 11’de meydana gelen depremin derinliğinin 9.8 km olduğu açıklandı.

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Afet ve Acil Durum (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.3 km olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, saat 10:30’da 3.1 büyüklüğünde, saat 9:21’de de 2.5 büyüklüğünde öncül depremler meydana geldiğini bildirdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, daha küçük çapta birkaç depremin bunu takip edebileceğini ancak büyük bir deprem beklemediklerini ifade etti.

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Tüysüz, bu depremin Kuzey Anadolu fay hattının aktif olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.