Kandilli hatırlattı: Marmara’da 7’nin üzerinde deprem olacağı açık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara’da yakın gelecekte 7’nin üzerinde deprem beklendiğini söyledi.

17 Ağustos depreminin 18’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Özener, “Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara’da yakın gelecekte 7’nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara’da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok” dedi.

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Peş peşe uyarılar

17 Ağustos’un yıldönümünde uyarılar pey peşe gelmiş, jeolog Prof. Dr. Celal Şengör bir depremin Türkiye’nin bağımsızlığını tehlikeye sokacak kadar şiddetli olabileceği uyarısında bulunmuştu.

TMMOB ise başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin olası bir depreme hazır olmadığını, kentsel dönüşümün güvenlikten ziyade ‘rant’ odaklı yürütüldüğünü savunmuştu.