Kandilli: Bodrum’da 13 cm’lik tsunami dalgaları oluştu, su 100 metre içeri girdi

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrum’da 13 cm’lik tsunami dalgası ölçüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin yazılı açıklamasında şu bilgiler aktarıldı: “Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir.”

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Su 100 metreye kadar içeri sokuldu

Kandilli Rasathanesi’nde daha sonra yapılan basın toplantısında ise dalganın 10 değil 13 cm ölçüldüğü belirtildi.

Deprem sonrası tsunaminin normal olduğu belrtilen açıklamada şu bilgiler verildi: “30-40 santimetre bir düşeyatım neticesinde bir tsunami meydana geldi. Bu tsunami Bodrum limanında olan bir istasyonumuzda maksimum 13 santim olarak kaydedildi. Şunu belirtmekte fayda var: Liman içindeki cihazın konumu gereği düşük kaydedildi. Fakat güney kıyılarında çok daha yüksek seviyelerde su baskınları gözlendi. 10 metreden 100 metreye kadar su içeriye sokuldu. Akıntılı şekilde karaya, içerlere kadar girdi.”

Tsunami sonrası şu görüntüler kaydedildi:





Bir diğer videoda ise şunlar kaydedildi:

Depremde Türkiye’de 80’in üzerinde kişi yaralanırken, Kos Adasında da biri Türk diğeri İsveçli iki kişi hayatını kaybetmişti. Gümbet İnceburun’da oluşan tsunamide balıkçı tekneleri ve araçlar sürüklenmişti.