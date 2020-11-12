Kandilli: 13 günde 3 bin 587 artçı meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depreminin ardından 3 bin 587 artçı meydana geldiğini açıkladı.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim’de, saat 14:51’de meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6.6, Kandilli tarafından ise 6.9 olarak ölçülmüştü. Depremde 115 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.
Prof. Dr. Özener, deprem sonrasında kaydedilen artçılarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “30 Ekim’de saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 Kasım 2020 saat 09:00 itibariyle bölgede 3 bin 587 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60’ı 4.0 ve daha büyüktür.”