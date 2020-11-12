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Yaramazlara biraz batar!

Kandilli: 13 günde 3 bin 587 artçı meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depreminin ardından 3 bin 587 artçı meydana geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim’de, saat 14:51’de meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6.6, Kandilli tarafından ise 6.9 olarak ölçülmüştü. Depremde 115 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.

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Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Özener, deprem sonrasında kaydedilen artçılarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “30 Ekim’de saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 Kasım 2020 saat 09:00 itibariyle bölgede 3 bin 587 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60’ı 4.0 ve daha büyüktür.”

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