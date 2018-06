Kandil’deki sözcü BBC’ye konuştu: Çekilmedik, aktif savunma pozisyonundayız

BBC Türkçe’ye konuşan KCK sözcülerinden Serhat Varto, PKK’nın Kandil’i boşalttığı yönündeki haberin doğru olmadığını belirtip Türkiye’nin olası operasyonuna işaret ederek, “Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonunda” dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önceki gün “Türkiye Kandil’e girebilir, her an her şey olabilir” demişti. Dün de hükümet, PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik seçim öncesi kara harekatı yapılabileceğinin işaretini verirken, sahadan gelen haberler askerlerin bu aşamada Kandil’den uzakta olduğunu göstermişti. Kara birliklerinin geçen üç ayda Irak’ta 25 kilometre ilerlediği belirtilirken, 90 kilometre derinlikteki Kandil’e yoğun hava harekatı yapılması gündemdeydi.

BBC Türkçe’nin telefonla ulaştığı Varto, Kandil’i boşalttıklarını yalanladı. KCK sözcüsü, “Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar” dedi.

Haberde, KCK’nın, Şengal’deki birliklerini çektiğini geçen mart ayında duyurduğu da hatırlatıldı.

Varto, hükümet yetkililerinin Kandil’e operasyon düzenlenebileceğine dair sözleri içinse şu yanıtı verdi: “Her türlü saldırıya yönelik hazırlıklarımız var. Üs bölgelerimize yönelim olursa, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık bulacaktır (…) Bu tür saldırılar, Türkiye’de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar hem de savaşı güneye yayar, bu da büyük çaplı bir savaş demektir. Buraya yönelik hareket, Türkiye’deki gerilla güçlerini daha aktif hale getirecektir.”

‘Tercihimiz Kürt sorununun siyasi yöntemlerle çözülmesi’

Kandil’e yönelik bir operasyonun ‘askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını’ savunan Varto, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini vurguladı.

KCK sözcüsü, “PKK neden saldırılara son verip çözümü siyasi partilere bırakmıyor” yolundaki soruya ise şu yanıtı verdi: “Bizim başından itibaren tercihimiz Kürt sorununun siyasi ve demokratik yöntemlerle çözülmesidir. Fakat devlet buna bir türlü fırsat, imkan vermiyor. Aslında HDP’nin 2015 yılında 80 milletvekiliyle parlamentoya girmesi bunun için bir imkan sunuyordu, çözüm süreci söz konusuydu. Devlet, Kürt varlığını kabul etmediği için yeniden çatışma sürecini başlattı. Çözüm söylemlerini Kürtleri, Kürt meselesini ortadan kaldırmanın bir yönetime olarak kullanmak istedi. İstedikleri netice olmayınca, tekrardan askeri, imha ve inkar yöntemlerine döndüler. Erdoğan’ın başta söylediği şey neydi ‘Kürt sorunu vardır, tanıyoruz, çözeceğiz’ ama geçen süreçte hiç bir adım atmadılar. Bugün gelinen noktada ‘Kürt sorunu yoktur, çözdük’ diyor. Baştan hedeflediği nokta bu noktadır. Kürtlerin varlığını, Kürtlerin statüsünü kabul etmemek üzerine kurulu bir zihniyet vardır.”