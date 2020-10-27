Kanat Atkaya: Şevval Şahin, sen olmasan kimse kendini aklayamayacaktı

Şevval Şahin üzerinden ‘Türklük’ duygusu hakkında daha fazla bilgisi olduğunu düşünerek kabaranlar…

Pandemi sürecinde ezber edilmiş Sağlık Bakanı’nın adı dışında ikinci bir bakan adı söyleyemeyecek halde olsalar da kendilerini güncel siyasete kılcal damarlarına kadar hâkimmiş havasına bürünenler…

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Sokak röportajında mikrofon afallaması içinde sorulan ‘kelime-i şehadet’i tekrar edememesine rağmen, İstiklal Marşı’nın tamamını tersten okuyanlardanmış gibi hamaset krizine tutulanlar…

Bu durumda çok da üzme kendini, hatta gururlan Şevval Şahin.

Sen olmasan kimse kendini aklayamayacaktı; tertemiz olduk, aydınlandık, cehaletimizden arındık sayende!

Vatan sana minnettardır…

Kanat Atkaya’nın yazısı