Kanat Atkaya: S.İ. provoke olmayacak da ne olacak?

Samimi olsaydık eğer…

Milletimizin iradesini temsil eden TBMM kütüphanesinde tüm kariyerlerini Atatürk’e hakaret yağdırmak üzerine kurgulamış kerameti kendinden menkul tarihçilerin kitapları bulunmazdı herhalde…

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“Atatürk’ü Koruma Kanunu” olarak bilinen 5816 sayılı kanunu Demokrat Parti’nin önerisiyle, Adnan Menderes’in bizzat savunmasıyla çıkaran Meclis’in, Atatürk’e hakaretten hüküm giymiş tiplerin kitaplarını kütüphanesine eklemesine, güler misiniz ağlar mısınız siz karar verin…

Bu tipler devlet kurumlarının bütçesiyle, bakanlıkların himayesiyle filan okul okul, belediye salonu belediye salonu gezmiş, hakaretlerini bir yerde bizim cebimizden para alarak yağdırmışlardır bir de.

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Oh suyundan da koy!..

S.İ. işte bütün bunlara bakarak da provoke olmuş olabilir, haklısınız…

Samimiyetsizlik, riyakârlık toplumun paçalarından nehir olmuş akarken S.İ. provoke olmayacak da ne olacak?

Kanat Atkaya’nın yazısı