Kanat Atkaya: ‘Kaybettiğimiz Wikipedia geldi, yaşasın özgürlüğümüz’ diyecek halde miyiz?

Bu yasağın bir şekilde kalkacağını (vaziyet en azından şimdilik öyle) düşünmek sevindirici…

Peki “Kaybettiğimiz Wikipedia geldi, yaşasın özgürlüğümüz” diyecek halde miyiz? Bence hayır!

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AİHM kararlarına direnerek, ‘Rusya, İran, Çin’ gibi bir ülke görüntüsüne yol açarak, teknolojik haklara, ifade özgürlüğüne set çekecek şekilde davranarak amaçlanan ‘bilişim toplumu’ nasıl oluşur, geleceğe nasıl tutunulur bilen beri gelsin.

İnternet elbette belli bir denetim ve düzenleme gerektiriyor; ancak yasaklarla dizginleri elde tutmaya çalışmak, hem de bu devirde hiç mümkün görünmüyor.

‘Wikizero’ üstünden kendi koydukları yasak duvarını aşan bakanlar vaziyeti bir de böyle ‘gugıllasınlar’, belki dediğim daha net anlaşılır.

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Kanat Atkaya’nın yazısı