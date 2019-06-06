Kanat Atkaya: Kahrolsun Uber’den canımın içi Uber’e

Arkadaşımız Fırat Alkaç’ın “Sarı Uber’e talep 4 bini geçti”başlıklı haberi “Demek mesele Uber değilmiş” dedirtecek türdendi.

Fırat Alkaç, Taksim Meydanı’nda müşteri bekleyen taksici S.K.’nin sözlerini aktarıyordu haberinde:

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“Turistler uygulama üzerinden bizi çağırıyor. Taksiye bindiğinde taksimetreyi açıyoruz. Müşteri başına da Uber’e komisyon veriyoruz. Uygulama dünyada çok yaygın olduğu için turistler çok sık kullanıyor. Bu nedenle yasaklanmamalıdır…”

Yahu hani yasaklanmalıydı bu uygulama? Hani milli bir meseleydi bu gavur icadı ile mücadele etmek?

Kanat Atkaya’nın yazısı

