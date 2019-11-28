Kanat Atkaya: Finlandiya’da kişi başına düşen milli gelir 48 bin 500 doları, “o derece” bir toplumdan bahsediyoruz

1970’lerde devleti küçültüyorlar ve kıt kaynaklarını yeni bir eğitim sistemine aktarmaya başlıyorlar.

Bugün dünyanın “Vay be ne yapmış adamlar?” diye izledikleri model, o güne kadar sadece zenginlerin iyi eğitim alabildiği, ayrıcalıklı görülen yüzde 7’nin üniversite diplomasına sahip olduğu Finlandiya’yı uçurmaya başlıyor.

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Anaokulundan doktoraya ücretsiz ve eşit eğitim… Ders saatlerini azaltıp ödev ve sınav sayısını azaltarak şahane nesiller yetiştirmeye başlayınca ülkenin de kaderi değişiyor.

1990’larda ikinci bir eğitim hamlesi geliyor. Bunun yanında bütçeden yüzde 3.5’lik bir payı Ar-Ge’ye ayırmaya başlayınca Finlandiya yükseldikçe yükselen, zenginleştikçe zenginleşen bir ülkeye dönüşüyor.

Bugün araştırmalar dünyanın en mutlu ve huzurlu insanlarının Finlandiya’da yaşadığını gösteriyor. Kişi başına düşen milli gelir 48 bin 500 ABD Doları. “O derece” bir toplumdan bahsediyoruz.

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Kanat Atkaya’nın yazısı