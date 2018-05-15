Kanat Atkaya: Çabuk çabuk konuş ey muhalefet

Bahçeli’nin 17 Nisan’daki “Ne gerek var Kasım 2019’a kadar beklemeye” çağrısıyla tetiklenen seçim sürecinde 6 Mayıs’a kadar geçen süreçte TRT’nin performansı şöyle: TRT, AKP-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi…

Bu 3 saat 13 dakika 58 saniye içinde HDP ve Saadet Partisi’ne “0 saniye”, yani hiç süre ayrılmadığını da belirteyim…

Reklam

Bu durumda TRT’ye bir daha “Yahu tamam anladık, hesabı sadece Başbakan sorabilir sana” diye seslenmenin nafile olduğu ortada.

Ben de zaten TRT’ye değil, muhalefete sesleneceğim…

Reklam

Kardeşim ne söyleyecekseniz çabuk çabuk söyleyin, o 3 saatten pay alamayan da var!

Kanat Atkaya’nın yazısı