Kanat Atkaya: Bu ruhsal kirlilik, bu çürüme başka türlü bir hadise

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züntülerini dile getiren çoğunluğun yanı sıra hiçbir bilgiye dayanmadan yorum yapanlar, hakarete varan suçlamalarda bulunanlar, suçlama yapanları suçlayanlar…

Ve nihayetinde henüz birkaç saat önce öldürülmüş birinin fotoğrafı altında uçuşan galiz küfürler…

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Harun Kolçak’ın cenazesinde “özçekim” yapanların rezilliğini yazalı bir ay oldu…

Şimdi de toplumun farklı kesimleri tarafından sevilen, birkaç ay sonra baba olmaya hazırlanan gencecik bir adamın hayatını kaybettiği çok katmanlı bir trajediyi ve sonra yaşanan rezaleti izliyoruz…

Sosyal medya zevzekliği, tıklanma hırsı, ilgi kıtlığı ile açıklamak yeterli olmayacak ortaya çıkan leş manzarayı.

Bu ruhsal kirlilik, bu çürüme başka türlü bir hadise.

Cahilinden okumuşuna, ünlüsünden ünsüzüne siyasi görüş, yaşam tarzı gözetmeden yapışmış bir illet…

Bir manevi barbarlık hareketi…

Bir çürük ruhlar ordusu yürüyüşü…

Sonumuz hayrolsun.

Kanat Atkaya’nın yazısı