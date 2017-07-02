Kanat Atkaya: ‘Boş ver ya, yürüsün’ tavrı, ipe sapa gelmez benzetmelere terk etti sahneyi

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Alaycı yaklaşımlar yerini aba altından sopa gösteren cümlelere bıraktı…

“Boş ver ya, yürüsün” tavrı, ipe sapa gelmez benzetmelere, takacak kulp bulamayışlara terk etti sahneyi…

Adalet sistemiyle karşılaşmasında öyle veya böyle hayal kırıklığı yaşamayan herhalde yoktur veya çok azdır.

Tacizci sapıkların, kafasına göre havalı tüfekle çocuk vuranın serbest kalabildiğini biliyoruz, okuyoruz görüyoruz…

FETÖ’nün tekerine çomak soktuğu için cezaevinde yatmışların FETÖ ile irtibatlı diyerek içeri alındığını biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz…

Arkası sağlam olanın işi raporuna uydurabilirken, dört günlük askerin, emir kulunun hâlâ cezaevinde iddianame beklediğini biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz…

Kanat Atkaya’nın yazısı