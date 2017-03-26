Kanat Atkaya: Akılsızlık, saygısızlık, rezillik, tanıtım için ne yapacağını şaşırmak…

Harbiye’deki Askeri Müze’de düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali’nde şehit Ömer Halisdemir’in pastadan heykelinin sergilenmesi doğal olarak tepki çekti.

Akılsızlık, saygısızlık, rezillik, tanıtım için ne yapacağını şaşırmak… Hangisini (hepsini veya ötesini) uygun görürseniz, işte öyle bir hareket…

Hatırlarsanız, ‘devrin yükselen değeri’ pozisyonundaki bir inşaat şirketi de Halisdemir’in adını kullanarak bir konut projesi yapacağını duyurmuş, ailesi karşı çıkınca, oğullarının adının reklam amaçlı kullanılmasına isyan edince apar topar geri adım atmıştı.

Bir şehidin adını kullanarak maddi kazanç sağlanacak bir işe kalkışmak ne akla, ne vicdana sığar.

Kanat Atkaya’nın yazısı