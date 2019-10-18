Kanalizasyona kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 860 bin lira ceza

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kanalizasyona kimyasal atık boşaltan bir firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Dilovası’ndaki insanların çevreye yayılan kokudan rahatsız olması üzerine araştırmaya başlayan belediye, bölgede kanalizasyona kimyasal atık döken vidanjörler tespit etti.

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İlgili şirkete lisansız araçlarla kimyasal taşınması nedeniyle 900 bin TL, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak döküm nedeniyle 900 bin TL, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza olmak üzere toplam 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesildi.

İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir şöyle devam etti: “Zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörleri yakaladı. İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti. Kurumlarımız ile birlikte Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de kokunun müsebbibi firmanın cezalandırılması için de suç duyurusunda bulunmuştur.”