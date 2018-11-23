Kanalizasyon da Hazine’ye ‘bağlanıyor’: Atık su işine köprü gibi devlet garantisi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediyelerin yapması gereken atık su işlerinin halen otoyollar, köprüler, tüneller gibi dev projelerde uygulanan kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken konuşan bakan Kurum, ev ve işyerlerinden çıkan atık suların arıtılarak ortama verilmesinin çevre kirliliğinin önlenmesi ve sınırlı olan su kaynaklarının korunması açısından önemli olduğunu anlattı.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre bakan Kurum, kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye sayısında ve nüfusta önemli artış olduğuna işaret etti.

Kurum şunları şunları söyledi: “Atık su arıtma yönetimlerini teşvik etmek amacıyla 2011-2017 yılları arasında atık su arıtma tesisinden enerji giderlerinin yüzde 50’sine tekabül eden 279 milyon TL bakanlığımız tarafından karşılandı. Bu tesislerin inşaatı ve işletmesinde KÖİ modelinin uygulanabilmesi için de çalışıyoruz.”

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Kurum, Hazine’nin özel sektöre gelir garantisi verdiği KÖİ projelerinin kanalizasyon ve atık tesislerinin işletmesi için gelirin nasıl garanti edileceğine ilişkin detaylı bilgi vermedi.