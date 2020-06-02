Kanala düşen oğlunun peşinden atlayan baba boğularak öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, balık tutmak isterken sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak isteyen 45 yaşındaki İhsan Çalışır boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin sudan çıkarttığı oğul Mehmet Çalışır ise hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Baba-oğul, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akıncı Mahallesi’nde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına balık tutmaya gitti. Oğlunun dengesini kaybederek kanala düştüğünü gören baba Çalışır onu kurtarmak için kanala atladı. Su üstünde kalmayı başaramayarak hayatını kaybetti.

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Mehmet Çalışır, yaşananlara şahit olup yardıma koşanlar tarafından kurtarılırken sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Su altı arama-kurtarma ekipleri İhsan Çalışır’ın cansız bedenine ulaştı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çalışır’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Suruç Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Mehmet Çalışır’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.