Kanal kanal: Yılbaşını ‘evde geçiren’ Türkiye’nin ekranında neler var?

Halkın yüzde 85’inin yılbaşını evde geçirmeyi tercih ettiği Türkiye’nin yılbaşı ekranında neler var?

Kanal kanal yılbaşı ekranı…

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Star: Pazar günleri yayınlanan ‘Dolunay’ dizisinin final bölümünü ekrana gelecek. ‘Sen Sağ Ben Selamet’ isimli filmin ardından 23.00’te ‘Yılbaşı Gazinosu’yla yeni yıla girecek.

‘Yılbaşı Gazinosu’nda Sibel Can’ın yanı sıra Ümit Besen, İrem Derici, Deniz Seki, Pamela, Koray Avcı gibi isimler var.

Fox: ‘Karlar Kralı Norm’ isimli filmin ardından ‘Şevkat Yerimdar’ dizisiyle yayın akışına devam edecek. 00.30’da ise ‘İlk Buluşma’ adlı program var.

ATV: 20.00’de başlayacak ‘Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel’in ardından saat 01.00’de ‘sinema kuşağı’ ekrana gelecek.

TRT 1: 21.45’teki ‘Aslan Ailem’ dizisinin ardından 00.45’te ‘1’de Nostalji’ ekrana gelecek.

Tv8: Bir kez daha ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’yla yeni yılı karşılayacak Tv8’in kült programının kadrosunda, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Seda Bakan, Ozan Güven, Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak yer alıyor.

TLC: 23.15’te ekranlara gelecek olan ‘Popüler Sihir’de İspanya’nın illüzyonistlik yarışması şampiyonu Antonio sahne alacak. ‘Bir yılbaşı geleneği’ olan Victoria’s Secret defilesi 00.00’da ekranlarda.

NTV: James Cameron’ın ‘Avatar’ından esinlenerek Cirque du Soleil performansıyla hazırlanan ‘Toruk’ 18.00’de.

Britanyalı müzisyen Ed Sheeran’ın Londra’da konseri ise 21.00’de.

22.45’te başlayacak Sıla konserinin ardından 00.15-02.00 arasında Müslüm Gürses, Neşe Karaböcek, Ferdi Özbeğen, Kibariye, Ferhat Göçer, Zerrin Özer ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı ‘Unutulmaz Düetler’ ekrana gelecek.

Kanal D: 20.00’de yayınlanacak ‘Çocuklar Duymasın’ın ardından 23.30’da yıllar sonra ekranlara dönen Huysuz Virjin’in ‘Huysuz’la Yılbaşı Özel’ programında Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Muazzez Abacı, Gülben Egen, Ziynet Sali, Kubat, Funda Arar gibi isimler yer alacak.