İddia: Kanal İstanbul’da Sazlıdere Barajı yok oluyor; içme suyu havzası imara açılıyor

Kanal İstanbul’un üçüncü etap planlarına göre, İstanbul’un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Sazlıdere Barajı’nın tamamının yok olacağı, barajın çevresindeki içme suyu havzasının da imara açılacağı iddia edildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, kanalın çevresine ‘zemin + 3’ kat izni verildi.

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10 köy, 5 bin 893 hektar

Projenin üçüncü etap planları, Çilingir, Dursunköy, Hacımaşlı, Hadımköy, Haraççı, Sazlıbosna, Güvercintepe, Kayabaşı, Şahintepe ve Şamlar olmak üzere 10 köyü kapsıyor. Planlama alanı toplam 5 bin 893 hektar ve Hacımaşlı, Sazlıbosna ve Çilingir köy yerleşimleri ile Dursunköy ve Şamlar’ın tarım alanlarını içeriyor.

Sazlıdere Barajı’nın da bu planın içerisinde tamamen yok olup kanala eklendiği, imara kapalı ve koruma altındaki barajın içme suyu havzasının da imara açıldığı iddia edildi.

‘Askıdayken şerh’

Öte yandan, planlara çok sayıda vatandaşın itiraz ettiği belirtilirken, haberde vatandaşların tapularına daha planlar askıdayken şerhler konulduğu öne sürüldü.