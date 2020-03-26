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Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul’un etki alanında kalan iki tarihi köprünün taşınması için ihale yapıldı

Yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için ihale açıldı, beş firma teklif verdi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi’ için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.

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İhaleye katılan Artuklu Mimarlık’ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

Rekonstrüksiyonun süresi 350 gün olarak belirlendi.

İhaleyi alan firma köprünün sökümü, yapı elemanlarının taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması işlerini üstlenecek.

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