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Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul’da mevzuat: Şirkete vergi muafiyeti; orman vasfı kaldırılacak

Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ortak mevzuat çalışması tamamlandı.

Fotoğraf: AA

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre kanalın yapım ihalesini kazanan şirketlere inşaatta kullanacakları her türlü teknik ekipman için vergi muafiyeti sağlanacak. Şirketlerin elde ettikleri gelirler kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

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Çalışmaya göre, Kanal İstanbul sınırı içindeki orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak.

Yedi yıl sürmesi planlanan inşaatın maliyeti 75 milyar lira öngörüldü.

Projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar lira gelir elde edileceği düşünülüyor.

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Çalışmaya göre kanal, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos doğusunu takip eden güzergahta inşa edilecek.

Uzunluğu 45 km, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20.75 metre olacak.

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