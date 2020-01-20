Kanal İstanbul’a ‘talip olan’ fon şirketi 50 liralık site açmış, merkezi Lübnan’da

FATİH GÖKHAN DİLER

Kanal İstanbul projesine ‘kaynak sağlama’ iddiasıyla medyada yer alan ‘Money Maker Managment’ (MMM) adlı yatırım şirketi hakkında çelişkili bilgiler bulunuyor.

Fotoğraf: moneymakermanagement.com

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre ABD merkezli olduğu ve Türkiye’de ofis açtığı belirtilen şirket, Kanal İstanbul dahil köprü, tünel ve altyapı gibi Türkiye’deki ‘mega projelere’ 50 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı düşünüyor.

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Haberde ayrıca, şirketin ABD’deki yedinci büyük fon şirketi olduğu ve Türkiye dahil 30 ülkede ofisi bulunduğu kaydedildi.

GoDaddy’den alan adı almış

MMM’ye ait ‘moneymakermanagement.com’ sitesinde şirketin sektörde 20 yıllık tecrübesi olduğu belirtiliyor. Burada şirketin kuruluş tarihine dair bir bilgi bulunmuyor.

Bu site, kimlik sağlayıcı uygulamalarla incelendiğinde, sitenin 2011 yılında kurulduğu, kurumun finans alanında çalıştığı ve irtibat merkezinin Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta olduğu anlaşılıyor.

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Buna göre, sitenin alan adı, küçük ve bağımsız girişimlere yönelik ürünler çıkaran GoDaddy.com sitesi aracılığıyla alınmış. Türkiye’de de hizmet veren bu alan adı sitesinde en kapsamlı paket aylık 50 liraya alınabiliyor.

Alan adı şirketi iş modelini şöyle tanımlıyor: “GoDaddy, küçük ve bağımsız girişimlere adanmış dünyanın en büyük bulut platformuna güç veriyor. Dünya çapında Yaklaşık 19 milyon müşteri ve yönetimi altında 78 milyon alan adı ile GoDaddy, insanların fikirlerine isim bulmak, profesyonel bir web sitesi kurmak, müşteri çekmek ve işlerini yönetmek için geldikleri yerdir.”

İlk 10’da değil

Her ne kadar haberde MMM şirketinin ABD’nin en büyük yedinci fon şirketi olduğu ifade edilse de, Businessinsider, Marketwatch, Investopedia, Forbes gibi referans sitelerinde ‘serbest fon’, ‘yatırım ortaklığı’, ‘yatırım fonu’ gibi alanlarda yapılan taramalarda MMM şirketine ait herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Fonun herhangi bir sıralamada ilk 10’da olmadığı görüldü.

Hotmail ve gmail kullanıyor

Şirketin 30 ülkede ofisinin bulunduğu belirtilse de sitesindeki iletişim bölümünde Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve İsviçre’de ofisi bulunduğu, bir de uluslararası merkeze ait irtibat bilgisi verildiği görülüyor. Şirket yöneticilerinin ‘gmail’ ve ‘hotmail’ gibi kurumsal dışı müşterilerin tercih ettiği uzantılarda email adreslerinin bulunuyor.

Tek yatırımı KKTC’de

Şirketin şimdiye kadar hangi projeleri fonladığına dair bir bilgi sitede yer almıyor. Basın duyuruları bölümünde yatırım kararlarına ilişkin üç haber yer alırken, bunlardan bir tanesi somutlaşmış, diğer ikisinin müzakere aşamasında olduğu anlaşılıyor.

Somutlaşan projeyse KKTC’deki Abakay adlı bir şirketin Fil Dişi Sahili’nde aldığı ihale kapsamında Nisan 2017’de yapılan 120 milyon avroluk yatırım.

Açık kaynaklardan yapılan bağımsız taramaya göreyse şirketin Nijerya’da bir kamu projesini desteklemek için Nisan 2017’de görüştüğü kayda geçmiş. Şirketin sitesinde bazı ülkelerdeki görüşmelere ilişkin fotoğraflar bulunsa da bunların içeriğine dair bilgi verilmemiş.

Türkiye temsilcisi hükümetle çalışmış

Şirketle ilgili haberde Türkiye ofisinin başına Elif Rahvancı’nın getirildiği de belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre Rahvancı, 2006’da Suriye’nin başkenti Şam’da İstanbul’daki gibi aktif bir borsa kurulması için görevlendirilmişti. Buna göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Türkiye ziyaretinde İstanbul borsasını gezdikten sonra, Şam’da aktif bir borsanın kurulmasını ve bunun da Türkiye’nin desteği ile yapılmasını istemiş.

Dünya’dan Resul Kurt’un haberine göreyse geçen sene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ABD’ye giden heyet arasında da yer alan Rahvancı, ABD’li yatırımcıların İstanbul’daki toplantısına da Türkiye adına katılmış.