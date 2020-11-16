Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye İmamoğlu’na soruşturma açılmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için bölücükle suçlamasıyla soruşturma açıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Akşener Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün konuşmasını çok dikkatle ve ilgiyle izlediğini belirterek Akşener şöyle devam etti: “Hukuka, adalete yönelik konuşmaları inşallah hayata geçebilir ama bu arada Sayın İmamoğlunu yönelik bir soruşturma açılmış. Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için Sayın İmamoğlu devlet projesine karşı çıktığından develete karşı durmak ve bölücülükle suçlanıyor. Ekonomik bir proje bu, iktitadara göre ‘çılgın proje’, bize göre korkunç proje.”

Reklam

Küçükkaya’nın “Bundan emin misiniz” sorusu üzerine Akşener İmamoğlu’nun soruşturma açıldığına dair bilgiyi kendisiyle paylaştığını belirterek şunları söyledi: “O konuyla (Kanal İstanbul) ilgili vatandaşı bilgilendirdiği için soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine, ‘şahsımın’ oluyor, karşı çıkmak bölücülük diyor.”

Sözcü Ongun doğruladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından, Akşeneri’in açıklamasının doğru olduğunu belirterek şunları yazdı: “T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında ‘2Ya Kanal Ya İstanbul’, ‘Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var’ afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir. Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa’nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen ‘İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı’ iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir.”

‘İstanbul’a bin kat daha büyük ihanet’

İmamoğlu sık sık Kanal İstanbul projesine karşı olduğunu dile getirmiş, imar planı için itiraz dilekçesi vermişti.

Reklam

Kanal İstanbul projesinin iktidar cephesinde bugüne kadar “İhanet” diye anlatılan tüm projelerden bin kat daha büyük ihanet olacağını ifade eden İmamoğlu “Ekonomik etkisi, travması bu şehre ve bu ülkeye çok büyük zarar verecek bir iştir” demişti.