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Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul raporu: Çılgın proje değil, geri dönüşü olmayan bir yıkım

 

İktidarın ‘çılgın proje’ olarak tanımladığı ‘Kanal İstanbul’un su kaynaklarının yok olmasına, tüm canlılarda sağlıksız su kullanımının yaygınlaşmasına yol açacağı öne sürüldü.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO),  ‘Kanal İstanbul’a dair teknik bir inceleme raporu yayınladı.

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Birgün’den Buse İlkin Yerli’nin haberine göre ÇMO projeyi ‘geri dönüşü olmayan bir yıkım’ olarak niteledi.

Raporda şöyle dendi: “Karadeniz’den Marmara’ya doğru akış ile tatlısu akiferleri ve karasal ekosistem tuzlanacak; tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecek; sadece İstanbul ve çevresi değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistem geri alınamaz şekilde bozulacak, yıkıma uğrayacak; kanal çevresinde heyelan riski artacak; bölgede yaşayan uygarlıkların izi, kentin kültürel hafızası yok olacak.”

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