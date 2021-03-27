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Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul projesinin imar planları onaylandı

Kanal İstanbul projesine ait imar planları onaylanarak askıya çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Muhalefet, kanal yapımına karşı çıkıyor.

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İstanbul’da Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaretinde gazetecilere konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin daha önce 1/100.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının askıya çıkarıldığını kaydetti.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarımızdan gelen talepleri, yapılan itirazları değerlendirdik ve 1/100.000’lik planımızı geçen hafta itibarıyla askıya çıkardık. 1/5.000 ve 1/1.000 uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbul’umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul’umuza Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız.”

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