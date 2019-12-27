‘Kanal İstanbul’ markası bakın kime ait çıktı?

ALİ YILMAZ

Yapılıp yapılmayacağına dair tartışmaların sürdüğü ‘Kanal İstanbul’la ilgili ilk açıklama Nisan 2011’de yapıldı. Ancak bu tarihten dört yıl önce, projenin markası için tescil başvurusunun yapıldığı ortaya çıktı. Markayı tescil eden şirket Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün eşi Jülide Övür’e ait ‘Merküri İletişim’ isimli şirket.

Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına göre ‘Kanal İstanbul’ ismine ilişkin ilk marka tescil başvurusu 1 Kasım 2007’de yapıldı. Başvuru, ‘Merküri İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ adına yapıldı. Bir danışmanlık şirketi aracılığıyla başvurunun yapıldığı şirket, Gazeteci Mahmut Övür’ün eşi Jülide Övür ve Emin Fırat Övür’a ait.

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Yapılan başvuru sonrası ‘Kanal İstanbul’ markası, ‘Merküri İletişim’ adına 2 Şubat 2009’da tescil edildi. Yapılan tescil işlemi 31 Mart 2009’da yayımlandı. Şirket, söz konusu markayı şu iki alanda kullanmayı planladığını bildirdi:

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri…

Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Muhabirlik hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri.

Geçen yıl da başvuru yapıldı

Merküri İletişim dışında, ‘Kanal İstanbul’ için 11 ayrı marka tescil başvurusu daha oldu. Söz konusu tescillerden en sonuncusu 18 Nisan 2018’de Antalya’da yaşayan Cengiz Eryılmaz adına yapıldı. ‘Kanal İstanbul Canal Bosphorus’ markası için yapılan başvuru 20 Kasım 2018’de reddedildi.

Kanal İstanbul’la ilgili ilk açıklama 27 Nisan 2011’de yapılmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesi söz konusu projeyi ilk kez kamuoyuna duyurmuştu.