Kanal İstanbul ÇED raporu komisyondan geçti: 10 gün süreyle halka açıldı

Kanal İstanbul’la ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi. Projeyle ilgili ÇED raporu, bakanlık tarafından bugün 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız” diyerek Kanal İstanbul’u hayata geçirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etmiş, önümüzdeki haftalarda ihale yapılıp projenin en kısa zamanda başlatılacağını söylemişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili, “Dünyada büyük sükse yaratacak. CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” sözlerine, “Birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz” diye karşılık vermişti.