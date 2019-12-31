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Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul etrafına kurulacak ‘Yenişehir’ için plan değişikliği de askıda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Kanal İstanbul projesinde yapılması planlanan ‘Yenişehir’ adı verilen bölgeyi 1/100 binlik çevre düzeni planına işlediği belirtildi.

Fotoğraf: Sözcü

İktidarla muhalefet arasında tartışmaya neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘kente ihanet’ olarak nitelediği projeye neden karşı olduğunu 15 maddede anlatmıştı.

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Projeyle ilgili ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın komisyonunda 23 Aralık’ta kabul edilip 10 gün süreyle halkın görüşüne açılmıştı.

Bir ay boyunca askıda

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre 23 Aralık 2019 günü onaylanan ‘Yenişehir’ plan değişikliği de 30 Aralık günü askıya çıkarıldı. Plan değişikliği bir ay boyunca itirazlar için askıda kalacak.

Askıya çıkan planın raporunda, ‘Yenişehir’ bölgenin gelişimine yön verecek hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca alınan büyük ölçekli yatırım kararlarını bir arada değerlendirmek için rezerv yapı alanı (yeni konut alanı) ve dolgu alanlarını kapsayan, alt ölçekli planlama çalışmalarını yönlendirecek şekilde çevre düzeni planı değişikliğinin hazırlandığı kaydedildi.

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36 bin 453 hektar

Planlama alanının Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Eyüp, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi’de toplam 33 bin 498 hektarlık alanı kapsadığı, rezerv yapı alanında kalan yeni havalimanı ile birlikte planlama alanının 36 bin 453 hektara (51 bin futbol sahası) çıktığı belirtildi.

Öngörülen nüfus 500 bin

Yenişehir’in ana hatlarının belirlendiği yeni plan değişikliği ile kanalın etrafından konut, resmi kurum, ticaret, küçük sanayi sitesi, teknopark, üniversite, gümrük, antrepo ve depo, nakliye ambarı, hal, TIR-kamyon parkı, kongre ve fuar alanı, konaklama tesisi, park ve rekreasyon alanı, kamping alanı, izci kampı, spor tesisi, tam donanımlı hastane, yaşlı bakım evi, öğrenci yurdu, kent parkı, hayvanat bahçesi, spor alanı, mezarlık yapılacağı kaydedildi. ‘Yenişehir’le ilgili öngörülen nüfusun 500 bin olduğu ifade edildi.

Mevcut durumda belirlenen bölgenin yüzde 43.65’i tarım alanı olarak kullanılıyor.

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