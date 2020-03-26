Kanal İstanbul eleştirilerine bakanlıktan ‘yüreklere su serpen’ yanıt: Türkiye güçlü

‘Corona’ salgınıyla mücadelede henüz yolun başındayken Kanal İstanbul projesine devam edilmesinin eleştirilmesine ‘yüreklere su serpen’ yanıt ulaştırma bakanlığından geldi: “Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir“.

Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için ihale açılmış, beş firma teklif vermişti.

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Sabah saatlerinde bu haberin duyulması üzerine Twitter kullanıcları tarafından ‘corona’ salgınıyla mücadele edilen bu günlerde yapılan bu ihalenin ne kadar gereksiz olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Twitter’da Kanal İstanbul’la ilgili on binlerce paylaşım yapıldı, gün boyu en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapılan ihaleyi şu sözlerle yorumladı: “İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi deği. Corona krizinden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öğleden sonra gelen açıklamasında İmamoğlu’nun proje ihalesini eleştiren sözleri hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Üretim ve yatırımın devam etmesi, ülke ekonomisinin çökertilmemesi, salgından kurtulduktan sonra da ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesi ve gerekli yatırımların yapılması da son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir. Ülkemiz salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da sürdürmek, ülke ekonomisinin dimdik ayakta tutarak yarınlarımızı da güvence altına almak hepimizin temel görevi olduğuna inanıyoruz.”